Il Brescia non darà il via agli allenamenti di squadra a partire da domani: proseguono le sedute individuali

(Dal nostro inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) – Cambio di programma in casa Brescia. La formazione lombarda non riprenderà le sedute di allenamento di squadra come inizialmente programmato.

Le Rondinelle proseguiranno con le attività individuali e facoltative fino a nuovo ordine, in attesa di novità riguardanti le modifiche previste al protocollo medico redatto dalla FIGC.