Brescia, si avvicina il Sassuolo: squadra in campo in attesa di sviluppi

(Dal nostro inviato a Brescia, Patrick Iannarelli) – In attesa di sviluppi. Il Brescia di Diego Lopez continua a preparare la trasferta con il Sassuolo di domenica, si va verso la conferma del match a porte chiuse. Non ci sono ancora ulteriori novità a riguardo, ma nel frattempo la società biancoblù ha sospeso tutte le attività del settore giovanile, in attesa di ulteriori sviluppi.