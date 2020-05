Brescia, visite mediche anche per Balotelli: ma la ripresa non è stata fissata

Brescia, visite mediche anche per Balotelli, il numero 45 si è presentato in mattinata per i test. Ma la ripresa non è stata fissata

Mario Balotelli si è presentato regolarmente alle visite mediche questa mattina, dopo 60 giorni di quarantena. L’attaccante del Brescia ha svolto i test previsti dalla società nella clinica in cui le Rondinelle effettuano anche le visite mediche per i nuovi arrivati.

I giocatori sono stati divisi in gruppi e hanno effettuato le visite in più giorni. Al momento però non è stata fissata una data per la ripresa degli allenamenti della squadra di mister Lopez.