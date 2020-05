Brusaferro (ISS): «Ripresa Serie A? Siamo in fase di valutazione»

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato al Corriere della Sera della ripresa della Serie A

RIPRESA – «Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco».