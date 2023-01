Bruscolotti: «Napoli sogna, ma stai concentrato»

Le parole di Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, sulla stagione della squadra azzurra in Serie A

A Radio Marte è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, storica bandiera del Napoli del primo scudetto. Ovviamente, ha parlato dell’ipotesi che la città possa festeggiare il terzo tricolore.

PAROLE – «I tifosi è giusto che sognino ed è fondamentale che continuino ad andare allo stadio per sostenere la squadra. A Castelvolturno, i giocatori sono consapevoli di quello che stanno facendo e a cosa andranno incontro. L’importante sarà mantenere la concentrazione. Il divario in classifica è tanto ma sono tantissime anche le partite ancora da giocare. Bisogna stare molto attenti per non rischiare di rovinare tutto»