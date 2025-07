Buchanan Inter, tutto fatto per il trasferimento al Villarreal: ecco quando farà le visite mediche

Buchanan Inter, tutto fatto per il trasferimento al Villarreal: ecco quando l’ormai ex nerazzurro farà le visite mediche

Il trasferimento di Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999 noto per la sua velocità e capacità di creare profondità sulla fascia destra, è ormai prossimo alla conclusione. Dopo una stagione in prestito al Villarreal CF, il club spagnolo ha deciso di acquisire definitivamente il cartellino del giocatore dall’Inter, dando seguito alle ottime prestazioni fornite dal calciatore nell’ultimo campionato di LaLiga.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, l’accordo tra le due società è stato definito sulla base di 9 milioni di euro, con l’aggiunta di una clausola di rivendita del 20% che permetterà all’Inter di beneficiare di un’eventuale futura cessione del giocatore. Un’intesa strategica che garantisce al club nerazzurro un ritorno economico nel medio termine.

Buchanan, atteso per le visite mediche nel weekend, si appresta a firmare un nuovo contratto che lo legherà ufficialmente al Villarreal. Il ventiquattrenne originario di Brampton ha totalizzato numerose presenze in giallo durante la scorsa stagione, distinguendosi per l’aggressività in fase offensiva e la duttilità tattica.

Dal punto di vista dell’Inter, l’operazione rappresenta una cessione significativa nel proprio processo di snellimento della rosa. Il club milanese, guidato da Chivu, punta a reinvestire la somma incassata per rafforzare reparti strategici in vista della prossima stagione di Serie A e Champions League. Buchanan, che non aveva trovato continuità nelle rotazioni nerazzurre, vede in questo trasferimento la possibilità di proseguire il suo sviluppo tecnico in uno dei campionati più competitivi d’Europa.

L’annuncio ufficiale del trasferimento è atteso entro pochi giorni e dovrebbe chiudere una trattativa che ha visto un progressivo avvicinamento tra le parti. Per il Villarreal, si tratta di un investimento mirato su un talento giovane e già collaudato nel proprio sistema di gioco; per Buchanan, l’opportunità di consolidarsi come titolare nel calcio spagnolo.