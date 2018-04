Buffon annuncia il ritiro: «Lasciare questi ragazzi il dispiacere più grande» – VIDEO

Gianluigi Buffon ha annunciato il ritiro dal calcio a fine stagione. Lo ha confermato egli stesso nell’intervista post-partita a Juventus TV

Nel marasma di dichiarazioni post-partita in Real Madrid-Juventus è stato anche ufficializzato l’addio al calcio di Gigi Buffon. Lo ha confermato egli stesso ai microfoni di JTV in una delle tante interviste rilasciate in zona mista al Bernabeu: «Sono orgoglioso da morire di esser stato il capitano di questa Juventus. Il dispiacere più grande di smettere di giocare è dover lasciare questi ragazzi. E niente, però, la vita va avanti: spero di avergli trasmesso qualcosa e che ne facciano tesoro».

Conclude Buffon: «Sono emozionato nell’aver visto una squadra simile, con dei compagni che hanno veramente buttato il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo fatto veramente un qualcosa di impensabile. Il mio più grande orgoglio è quello di essere il capitano di questa squadra».