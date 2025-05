Buffon: «PSG-Inter? Spero che vinca Donnarumma, si merita la Champions. Tifare contro? Rispondo così»

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere ed attuale capo delegazione dell’Italia, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter

Gianluigi Buffon ha parlato ad AS in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter.

PSG O INTER – «Sono domande che mi tormentano. Tifo per chi merita di vincere. Se vince una squadra italiana, per me va bene. Anche quando giocavo, raramente tifavo contro una squadra. Le considero chiacchiere da quattro soldi. Quello che immagino stasera è una grande partita tra due squadre con caratteristiche molto diverse, ma capaci di fare grandi prestazioni. Non vedo l’ora di vederla».

SEMIFINALE – «Beh, quando gioca il Barcellona, ​​spesso si verificano partite divertenti come questa. Tuttavia, la capacità dell’Inter di non arrendersi mai e di resistere come squadra, unita e con senso di comunità, è stato un messaggio prezioso che le è valso un posto in finale. Lamine Yamal? È semplicemente uno di quei talenti che non vedevo da molti anni».

ITALIA – «Inevitabilmente, la finale porterà via energie fisiche e mentali. Ma per essere un campione è necessario avere la mente abbastanza acuta da riuscire a gestire anche impegni multipli. Sfida alla Norvegia? C’è molta attesa e curiosità, ma una cosa è certa: nei prossimi mesi penseremo solo alla qualificazione. Vogliamo e abbiamo bisogno di qualifiche, senza se e senza ma. Non ce n’è più».

DONNARUMMA – «Spero che possa vincere questa Coppa. Ha avuto una stagione eccezionale. Era di gran lunga il miglior portiere del mondo. Se il PSG è arrivato in finale, gran parte del merito va a loro. Gigio merita di realizzare questo sogno, e così anche i tifosi del PSG, ma attenzione: l’Inter ha almeno il 50% di possibilità di portare a casa la Coppa. E hanno un altro portiere, Sommer, che ha disputato una stagione eccezionale ed è stato un giocatore chiave nella corsa europea».