Juventus, Buffon rifiuta il Flamengo: «Resterò vicino a casa»

Gigi Buffon tra tre partite lascerà la Juventus: ecco le dichiarazioni del portiere bianconero sul suo futuro

Gigi Buffon tra tre gare lascerà la Juventus. Le sue parole a TNT Brasil.

SEGRETO LONGEVITA‘ – «Il segreto non so quale sia o saremmo tutti uguali, avremmo tutti lo stesso livello di performance. Dipende dal carattere, dal fisico, dalla fortuna, incide anche quella. Sassuolo partita diversa? No, è stata una partita uguale, mi interessava solo vincere la gara ed era veramente importante».

FLAMENGO – «Guarda mi ha chiamato il Flamengo però penso che resterò molto più vicino a casa».