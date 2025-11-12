Buffon show con l'Italia: il figlio dell'ex portiere della Nazionale ha fatto qualcosa di clamoroso! - Calcio News 24

Buffon show: tripletta del giovane figlio dell’ex portiere della Nazionale nella goleada della Repubblica Ceca Under 19

Serata da sogno per Buffon del Pisa, figlio del leggendario Gigi, protagonista assoluto nel 6-1 della Repubblica Ceca Under 19 contro l’Azerbaigian nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Una prestazione straordinaria che ha visto il giovane attaccante — sì, perché il figlio d’arte gioca come centravanti e non come portiere — realizzare una tripletta memorabile, confermando il suo talento e la crescita costante mostrata negli ultimi mesi.

Buffon, classe 2006, ha trascinato la sua nazionale con tre reti di pregevole fattura: il primo gol di potenza, il secondo con un perfetto colpo di testa e il terzo con un sinistro preciso all’angolino che ha chiuso definitivamente i conti. Un exploit che lo proietta tra i protagonisti del girone di qualificazione e che accende i riflettori su uno dei prospetti più interessanti del Pisa e del calcio giovanile europeo.

Per la Repubblica Ceca si tratta di una vittoria importantissima in chiave qualificazione agli Europei Under 19, arrivata grazie a una prestazione dominante e a un Buffon in forma smagliante. Il giovane talento, cresciuto nel vivaio del Pisa e già nel giro della prima squadra, continua a far parlare di sé anche fuori dall’Italia, dimostrando di avere non solo un cognome pesante, ma anche qualità e personalità proprie.

Dopo la tripletta, Buffon è stato acclamato dai compagni e dai media cechi, che lo hanno definito “inarrestabile”. Un riconoscimento meritato per un giocatore che sta costruendo, passo dopo passo, la sua strada, lontano dall’ombra del padre.

Con questa prestazione, il giovane attaccante del Pisa lancia un messaggio chiaro: il futuro è nelle sue mani — o meglio, nei suoi piedi — e il suo nome, Buffon, continuerà a brillare nel panorama calcistico europeo.