Bundesliga, l’Herta spazza via l’Union nel derby di Berlino: Piatek in ombra

L’Herta ha spazzato via l’Union nel derby di Berlino: 4-0 che non ammette appelli. Solo 15 minuti per Krzysztof Piatek

Derby di Berlino a senso unico. Nell’anticipo della 27ª giornata della Bundesliga l’Herta Berlino ha spazzato via l’Union con un netto 4-0.

Dopo il primo tempo terminato in pareggio e avaro di emozioni, l’Herta passa nella ripresa: Ibisevic la sblocca al 51′, Lukebakio raddoppia dopo un giro di orologio mentre Cunha la chiude al 61′. Nel finale c’è gloria anche per Boyata che ha calato il poker nel ’71’. Questo risultato è quello con più divario nella storia dei due club. In ombra l’ex Milan Krzysztof Piatek, in campo solo negli ultimi 15 minuti.