Bundesliga, il punto: al Bayern il Klassiker, cicloni Leverkusen e Friburgo

Bundesliga, il punto: i bavaresi fanno loro il derby con il Borussia Dortmund. Goleade per il Bayer Leverkusen e il Friburgo

Le attenzioni, nell’ultimo turno di Bundesliga, erano sicuramente rivolte verso Dortmund, dove il Borussia si giocava il Klassiker contro il Bayern Monaco. Una partita dalle mille emozioni, vinta dagli uomini di Nagelsmann grazie ad un rigore ad un quarto d’ora dalla fine del grande ex Lewandowski. Una vittoria che lancia un segnale a tutto il campionato, con i bavaresi che tentano ora la prima fuga della stagione.

Subito dietro il Leverkusen, che travolge il malcapitato Greuther Furth per 7-1. Un risultato in cui è assoluto protagonista l’ex attaccante di Samp e Roma Patrick Schick, autore di ben quattro gol nella ripresa.

Friburgo scatenato, il Lipsia è irriconoscibile

Non è da meno il Friburgo che ne fa sei a domicilio al Borussia Monchengladbach. Una partita senza storie, con il risultato che matura già al 37′ minuto del primo tempo e rilancia la squadra di Streich. Irriconoscibile il Lipsia, giunto alla terza sconfitta di fila che è costata il posto al tecnico Marsch. A Berlino, a vincere 2-1, è l’Union. Resta ai piani alti anche l’Hoffenheim che ne fa tre all’Eintracht, ora a cinque punti di distanza dalla zona calda. Rimanendo in zona retrocessione, l’Arminia porta a casa un punto prezioso, bloccando allo stesso tempo la rincorsa del Colonia alle zone alte, mentre l’Augsburg cade per 2-3 contro il Bochum, piazzandosi al sedicesimo posto, quello che lo costringerebbe allo spareggio per la permanenza in prima serie. 2-2 dello Stoccarda, a un punto di distanza, contro l’Hertha Berlino, mentre il Mainz scavalca il Wolfsburg al settimo posto vincendo con un secco 3-0 lo scontro diretto.