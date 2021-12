Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato la sconfitta contro il Bayern Monaco: le sue parole

Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha commentato la sconfitta contro il Bayern Monaco, scaturita da un rigore dubbio assegnato nel finale di match. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

DICHIARAZIONI – «Abbiamo visto una grande partita. Credo che quello per fallo di mano di Hummels, dove non vede nemmeno la palla, sia un rigore controverso. Peccato che la partita sia decisa così, meritava un esito diverso. Andiamo avanti, saremo di nuovo pronti la prossima volta. Ho detto in modo molto energico all’arbitro che aveva sbagliato in diverse decisioni. Fortunatamente Brandt sta molto meglio, questa è quasi la cosa più importante per me stasera».