Bundesliga, Rummenigge esulta: «Avremo miliardi di telespettatori e su Werner al Bayern…»

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato a Sport-Bild della ripresa della Bundesliga non lesinando una frecciata a Eurosport

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato a Sport-Bild della ripresa della Bundesliga e del futuro di Timo Werner. Le sue parole.

TV – «Come ha detto il Primo Ministro, Markus Soder, un fine settimana con il calcio è più sopportabile di uno senza. La Bundesliga sarà l’unico campionato ad essere trasmesso in tv, immagino che ci guarderanno miliardi di persone. Mi rammarico molto per il comportamento di Eurosport, che ha annullato i contratti nonostante questa crisi. Per loro sarà una grande perdita di immagine: chi vorrà affidarsi a loro in futuro?».

WERNER – «Non vuole venire al Bayern? Non sono sorpreso, ma non ho mai visto un giocatore fare una simile affermazione per rispondere a semplici voci»