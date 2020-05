Christian Seifert ha chiarito che non c’è un limite di nuovi contagi per far stoppare nuovamente la Bundesliga

Christian Seifert, CEO della DFL, ha chiarito che non c’è un limite di nuovi contagi per far stoppare nuovamente la Bundesliga. Le sue parole.

CONTAGI – «Se abbiamo posto un limite al numero di infezioni per fermarci? Dico che statisticamente non è molto probabile che il calcio professionistico possa essere responsabile di una possibile seconda ondata di infezioni, poiché ‘il gruppo di persone è abbastanza gestibile».