Bundesliga, si dimette il ds dello Schalke, Rouven Schröder

Situazione shock allo Schalke 04: il ds Rouven Schröder si è dimesso con effetto immediato dalla carica occupata

Shock in casa dello Schalke 04. Il direttore sportivo Rouven Schröder si è dimesso dal suo incarico con effetto immediato. Di seguito il comunicato dei tedeschi.

ℹ️ Sportdirektor Rouven Schröder verlässt mit sofortiger Wirkung den FC Schalke 04. Der Architekt der Aufstiegsmannschaft hatte den Vorstand darüber informiert, dass er den Club aus persönlichen Gründen vor Ablauf des Vertrags verlassen möchte ⬇️#S04 — FC Schalke 04 (@s04) October 26, 2022

«Rouven ha dato un contributo al club, la cui importanza potrebbe non essere pienamente apprezzata e apprezzata dal pubblico per alcuni anni. Lo dirò molto chiaramente: senza il lavoro di Rouven Schröder, l’FC Schalke 04 non esisterebbe più nella sua forma abituale. Tutti allo Schalke gli devono ringraziare per questo”, afferma Peter Knäbel, membro del consiglio e responsabile dello sport. Insieme, Knäbel, Schröder e Rühl-Hamers sono stati responsabili della più grande ristrutturazione della squadra nella storia del club dopo la retrocessione, con successo. Nel maggio 2022, l’acclamata rinascita diretta è riuscita.

Nessuno pensava seriamente che lo Schalke 04 sarebbe stato in grado di tornare in Bundesliga dopo un solo anno. Questa storia di successo unica in circostanze finanziariamente estremamente difficili rimarrà per sempre. Avremmo voluto continuare sulla strada intrapresa con Rouven, ma abbiamo comunque rispettato il suo desiderio personale”, spiega il dott. Bernd Schröder, presidente del consiglio di amministrazione dello Schalke, e aggiunge per l’intero consiglio: “Siamo infinitamente grati a Rouven Schröder per il lavoro svolto”.»