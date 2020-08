Il direttore generale della DFL ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi in Bundesliga per la prossima stagione

«La priorità in Germania, al momento, non è il riempimento degli stadi, ma la salute pubblica. La decisione sulla tempistica del ritorno dei tifosi negli stadi e sul numero consentito non è una decisione della DFL. Non ci aspettiamo né chiediamo nulla, ci stiamo solo preparando».