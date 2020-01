Butragueño: «CR7, farai sempre parte della nostra famiglia» – VIDEO

Butragueño non dimentica Cristiano Ronaldo: ecco le parole dell’ex attaccante del Real Madrid sul portoghese – VIDEO

Emilio Butragueño, ex attaccante e responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid, parla di Cristiano Ronaldo a margine del Premio Brera.

«Il Real gioca sempre per vincere, pur consapevoli delle difficoltà in Liga. Stiamo duellando ancora con un super Barca. Cristiano Ronaldo? Un giocatore molto importante, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio con la Juventus. Ha sempre dato tutto per il suo club».