Butragueno su Maradona: «Gli renderemo omaggio a San Siro»

L’ex calciatore Butragueño ha ricordato Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky: le sue dichiarazioni sull’argentino

«La prima cosa è che siamo profondamente dispiaciuti per la morte di Maradona. È uno dei più grandi di questo sport, la famiglia del calcio è in lutto. Diego ha portato il calcio in un altro livello, a San Siro si disputerà una partita straordinaria e dobbiamo rendergli omaggio. Di Diego mi ricordo sfide contro il Napoli, il Barça, l’Argentina. Ho affetto e ammirazione per quello che ha dato al calcio»