Cabrini: «Coronavirus? Speriamo si trovi in fretta il vaccino»

Antonio Cabrini, ex giocatore della Juve, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Juventus News 24. Le sue dichiarazioni

Antonio Cabrini ha parlato ai microfoni di Juventus News 24, commentando l’emergenza Coronavirus in Italia e la possibile ripresa del campionato.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

CORONAVIRUS – «È una situazione che al momento sta prendendo il sopravvento su tutto in Italia, sperando che si riesca al più presto a trovare un vaccino che possa contrastarne la diffusione. Più che con l’epidemia di colera del 1973/74, ritrovo qualche analogia con la situazione del 1970 legata all’influenza. Ho rivisto dei vecchi filmati in bianco e nero dei servizi televisivi che sembrano molto attuali, visto che in quel periodo non c’era ancora un vaccino anti-influenzale in grado di debellare quel tipo di virus. Sembra di rivedere la stessa cosa, con gli ammalati, le vittime… Successivamente è diventata all’ordine del giorno l’influenza con la scoperta della cura».