Caceres si presenta: «Alla Lazio per rilanciarmi. Derby? Lo vivrò sulla pelle»

Martin Caceres, neo acquisto della Lazio, si è presentato così ai microfoni della sala stampa di Formello

L’arrivo di Caceres si è concretizzato con i tempi di cui tanto si è chiacchierato, l’uruguayano, adesso, ha soltanto la Lazio in testa: «Ringrazio l’Hellas Verona per avermi fatto ritrovare dopo i sei mesi trascorsi in Inghilterra. Dalla prima partita in poi darò il massimo con la maglia della Lazio. In questi primi due giorni mi sono trovato molto bene, lo spogliatoio è giovane e ricco di persone molto semplici. La Lazio è una squadra forte, Inzaghi l’ho già conosciuto, la prima impressione è stata molo buona: avrò sicuramente un grande rapporto con il mister».

Il rinforzo di mercato della compagine biancoceleste, dunque, aggiunge: «La concorrenza? È sicuramente uno stimolo, non solo per me, ma anche per i miei nuovi compagni di squadra. Voglio dare il massimo con questa maglia ed aiutare la Lazio in questo momento della stagione. Quest’occasione per me rappresenta un rilancio. Il passato è il passato, mi sto concentrando sul presente: ho vinto tanto in carriera, ma ora voglio aiutare la squadra per contribuire alla causa. Il derby? L’ho vissuto da spettatore, mi sembra molto caldo. Quando lo giocherò lo vivrò sulla mia pelle».