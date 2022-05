Cagliari, Agostini pronto a lasciare: su di lui un club di Serie C

Una squadra di Serie C potrebbe essere interessata all’allenatore del Cagliari Alessandro Agostini che torna alla guida della Primavera

Alessandro Agostini non è riuscito nel miracolo richiesto da tutto l’ambiente Cagliari. Il club isolano retrocede dalla Serie A alla Serie B. Il compito di rifondare la squadre e riconquistare il massimo campionato italiano è affidato a Stefano Capozucca, come detto dal Presidente Tommaso Giulini.

Intanto, un club di Serie C è interessato al tecnico di Vinci. Si tratta dell’altra squadra sarda, l’Olbia orfana di Max Canzi. Il presidente Alessandro Marino, come riportato da L’Unione Sarda, ha preso in considerazione l’ex terzino rossoblù e non solo. Si vocifera anche il nome di Fabio Pisacane.