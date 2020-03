Cagliari, Albertosi: «La sconfitta contro la Lazio un trauma ma il campionato è eccezionale»

Lo storico portiere dello scudetto del Cagliari, Ricky Albertosi, ha parlato ai microfoni di Cagliarinews24. Le sue parole

Ricky Albertosi, storico portiere dello scudetto del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Cagliari News 24 della stagione dei rossoblù. Le sue parole.

LEGGI SU CAGLIARI NEWS 24 L’INTERVISTA INTEGRALE

CAGLIARI – «Il Cagliari è partito con l’obiettivo della salvezza, non era annunciato come concorrente per i titolo o per la zona Europa. Dopo due gare incerte all’inizio, i rossoblù hanno inanellato una lunga serie di risultati incredibili tanto da arrivare fino al quarto posto. Poi però si sono spenti, penso che la gara persa al 97° con la Lazio sia stata un trauma. Non sono più riusciti a esprimersi come prima, ma resta un campionato eccezionale a mio parere».