Cagliari, annunciato il programma estivo: il ritrovo fissato per il 18 agosto

Il Cagliari ha annunciato sul proprio sito ufficiale il programma del ritiro precampionato in ottica della stagione 2020/2021

La nuova stagione del Cagliari incomincerà martedì 18 agosto ad Asseminello. Sul proprio sito ufficiale il club ha infatti annunciato il programma estivo. Ecco il comunicato

«Si svolgerà tra Aritzo e il Centro sportivo di Assemini la preparazione precampionato del Cagliari in vista della stagione 2020-21. Il ritrovo è fissato per il pomeriggio di martedì 18 agosto ad Asseminello. Da qui, mercoledì pomeriggio, la partenza alla volta di Aritzo per iniziare a lavorare sul campo con una seduta pomeridiana nell’ormai abituale cornice dello Stadio del Vento. Una prima parte di preparazione che si snoderà con doppi allenamenti (alle 9.30 e alle 18) fino alla chiusura di sabato 22. I rossoblù, che alloggeranno all’Hotel Sa Muvara, torneranno dunque per il sesto anno consecutivo tra i monti della Barbagia, nel cuore della Sardegna, pronti a vivere ancora una volta il territorio. Dopo un giorno di riposo, dalla mattina di lunedì 24 si torna all’opera ad Asseminello dove la squadra di allenerà fino al 13 settembre, quando si entrerà a tutti gli effetti nella preparazione all’esordio in campionato. In via di definizione le date delle amichevoli».