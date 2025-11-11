 Cagliari, come sta Belotti dopo il brutto infortunio? Ecco come sta continuando il suo percorso di recupero, le ultimissime
Cagliari News

Belotti è tornato a Cagliari per proseguire la riabilitazione dopo la rottura del crociato: il recupero procede secondo programma

Andrea Belotti, dopo la rottura del crociato subita nella gara contro l’Inter lo scorso 27 settembre, sta seguendo il percorso di recupero previsto. L’attaccante ha iniziato a lavorare direttamente a Cagliari, sotto la supervisione dello staff medico-sanitario del club, che monitora passo dopo passo la sua riabilitazione.

Il comunicato ufficiale del Cagliari conferma che il programma procede regolarmente e che Belotti continuerà la fase di riabilitazione in Sardegna. L’obiettivo è riportarlo gradualmente in condizione, con la prospettiva di un ritorno in campo nei prossimi mesi, compatibilmente con i tempi di recupero da un infortunio così delicato.

