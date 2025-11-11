Mercato Cagliari, un club di Serie A ha messo nel mirino tre giocatori rossoblù! Ecco i nomi e tutti gli aggiornamenti

Cagliari News
Mercato Cagliari: una squadra di Serie A ha messo nel mirino tre giovani rossoblù. Ecco gli aggiornamenti di calciomercato
Il Bologna ha puntato i riflettori su alcuni dei talenti più interessanti in forza al Cagliari, confermando la propria strategia orientata alla valorizzazione dei giovani. L’attenzione del club emiliano si è concretizzata nel weekend, quando il direttore sportivo Marco Di Vaio è stato avvistato allo stadio Sinigaglia durante la sfida tra Como e la formazione allenata da Pisacane.
La missione di Di Vaio
La presenza del dirigente felsineo non è passata inosservata: l’obiettivo era osservare da vicino tre profili in particolare, Mattia Felici, Adam Obert e Riyad Idrissi. Tutti e tre hanno iniziato la stagione con prestazioni convincenti e rappresentano punti di riferimento per i rossoblù sardi.
Prospettive di mercato
Se l’interesse del Bologna dovesse trasformarsi in trattativa, l’asse con il Cagliari potrebbe diventare caldo già in vista della prossima sessione di mercato. La società emiliana, nota per la capacità di far crescere giovani di prospettiva, mira a inserire nella propria rosa alcuni dei migliori prospetti isolani, rafforzando così il proprio progetto tecnico.
