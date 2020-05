Cagliari, Carli: «Nainggolan? Ha ancora due anni di contratto con l’Inter»

Il direttore sportivo del Cagliari Marcello Carli ha parlato di Radja Nainggolan, uno dei colpi di mercato rossoblù

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo la sua sul calciomercato che verrà e non solo. Il ds, in questo estratto, ha detto la sua su Radja Nainggolan, uno dei colpi di mercato del Cagliari.

NAINGGOLAN – «Il discorso va fuori da tutti gli schemi, era una vetrina per valorizzare tutto il resto: i soldi investiti per lui avremmo dovuto recuperarli dalla crescita degli altri elementi di valore. Comunque l’Inter è proprietaria del cartellino, ha 2 anni di contratto con loro, parlarne ora non ha senso».