Cagliari, con lo Spezia largo alla coppia Joao Pedro-Pavoletti

Per Cagliari-Spezia, Di Francesco potrebbe rispolverare la coppia gol Joao Pedro-Pavoletti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Eusebio Di Francesco potrebbe rispolverare un’altra coppia gol, vista l’assenza di Simeone, quella che nella stagione 2018/2019 ha incantato i tifosi cagliaritani ma che, per colpa di un doppio bruttissimo infortunio avvenuto nel corso dell’annata 2019/2020, non gioca insieme dal primo minuto oltre dodici mesi: quella di Joao Pedro e Pavoletti. Potrebbero essere loro i due attaccanti che potrebbero far paura allo Spezia.

