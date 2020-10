Cagliari-Crotone la gara delle prime volte: in 4 al 1° gol in Serie A

Cagliari-Crotone è una gara scoppiettante e di grande interesse, anche statistico: sono quattro i “primi gol” in Serie A

Primo tempo scoppiettante quello tra Cagliari e Crotone. Sono cinque i gol nella prima frazione di gioco con quattro prime volte nella stessa gara.

Apre le danze Junior Messias, con la prima rete in Serie A. Prosegue Lykogiannis con la splendida punizione dell’1-1. Simeone è l’intruso di giornata, non al primo gol in A. Proseguono la serie Molina del Crotone ed un minuto dopo Sottil, figlio d’arte.