Alla Sardegna Arena la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Cagliari e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Sardegna Arena” Cagliari e Crotone si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Cagliari Crotone 1-1 MOVIOLA

25′ GOAL CAGLIARI – Spettacolare punizione di Charalampos Lykogiannis. Palla al sette e Cordaz che si butta ma non può fare niente.

21′ GOAL CROTONE – Gran discesa di Reca che sfugge a Zappa e mette un cross raso terra raccolto da Messias che libero in area calcia forte in porta e buca Cragno.

20′ Occasione Crotone – Simy raccoglie un pallone vagante in area di rigore e da fermo calcia a giro verso la porta di Cragno che guarda la palla spegnersi di pochissimo al lato.

16′ Ammonizione Crotone – L’ex Cagliari Cigarini riceve il primo cartellino giallo della gara per un fallo commesso ai danni di Nandez.

14′ Meta del Cagliari – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore del Cagliari, Lykogiannis spara altissimo.

11′ Benali impensierisce Cragno – I calabresi si spingono per la prima volta in avanti con Benali che da posizione centrale calcia verso Cragno dalla trequarti, parato.

8′ Occasione per Simeone – Ottima verticalizzazione di Sottil in ripartenza che lancia Simeone. Il Cholito vince il contrasto e si lancia verso la porta di Cordaz che in uscita si impossessa del pallone.

2′ Cagliari pericoloso – Sottil riceve largo sulla sinistra un passaggio di Joao Pedro e mette subito il cross in area. Simeone e Joao Pedro non riescono a concludere in porta.

ORE 12:33 – Fischia Di Martino, inizia Cagliari-Crotone.

Fischio d’inizio alle ore 12:30.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Cagliari Crotone 1-1: risultato e tabellino

Marcatori: 21′ Messias (CR), 25′ Lykogiannis (CA).

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

A disposizione: Aresti, Vicario, Faragò, Klavan, Pisacane, Tripaldelli, Caligara, Oliva, Cerri, Ounas, Pavoletti, Tramoni.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Benali, Cigarini, Molina, Reca; Messias, Simy.

A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Crociata, Siligardi, Rispoli, Marrone, Petriccione, Vulic, Eduardo Henrique, Rviere.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo.

Ammonizioni: Cigarini (CR).