Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

SUL BOLOGNA – «Hanno cambiato atteggiamento. Vanno a prendere l’avversario sull’uno contro uno, in questo si possono paragonare all’Atalanta. Davanti hanno grande qualità: Palacio è un eterno giovane, Soriano per capacità d’inserimento e di rifinitura è uno dei migliori trequartisti in Italia, e sulle fasce hanno Orsolini e Sansone che conosco molto bene. Essendo forti davanti potrebbero concedere qualcosa in difesa. Noi dovremo essere bravi ad alzare l’attenzione specialmente in fase di non possesso».

COMPLEANNO DI MARADONA – «Avevo 18 anni e giocavo nella Primavera dell’Empoli. Mi convocarono per la trasferta di Napoli, e quando arrivammo Maradona ci accolse salutandoci e stringendo la mano a tutti con un’umiltà spaventosa. Stiamo parlando di un campione, un fenomeno. La seconda cosa che mi scosse fu entrare allo stadio: tutti cantavano “Diego, Diego!” così forte che le panchine tremavano. A Natale aveva l’abitudine di mandare una cartolina di auguri a tutti i calciatori, io la conservo ancora gelosamente. Gli faccio i miei più grossi auguri sperando che gli arrivino».

