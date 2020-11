Eusebio Di Francesco ritrova Claudio Ranieri: il tecnico romano ha sostituito due volte l’attuale allenatore del Cagliari, dopo l’esonero

Una storia che ha sicuramente tanti lati interessanti da analizzare quella tra Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri. Il tecnico del Cagliari ritroverà il suo “incubo” che lo ha sostituito per due volte in panchina, come fa notare Tuttosport.

Di Francesco, esonerato da Roma e Sampdoria, è stato infatti rimpiazzato da Ranieri sempre con ottimi risultati. Sabato, dunque, una sorta di resa dei conti.