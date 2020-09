Cagliari, Di Francesco: «Voglio dare una forte identità alla squadra»

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni ufficiali del club sardo in vista della nuova stagione

«La mia avventura con il Cagliari è iniziata con gli incontri con il presidente Giulini, che sono stati molto importanti per farmi scegliere Cagliari, aldilà dei progetti che nel calcio lasciano il tempo che trovano. Mi è piaciuta la mentalità. È stato difficile partire, tra tamponi vari e tante altre situazioni, abbiamo dovuto spesso rimandare allenamenti di gruppo, fare lavori di reparto, ma allo stesso tempo a me e il mio staff ci ha insegnato a lavorare in un’altra maniera. È stato un momento di crescita».

LE IDEE DI GIOCO – «Mi piace lavorare dando una forte identità alla squadra, ovviamente dipende dalle caratteristiche dei calciatori e deve essere bravo l’allenatore a farli rendere al meglio».