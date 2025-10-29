Cagliari News
Cagliari, Criniti: «Mi aspetto una reazione da parte dei sardi. C’è stata una involuzione che mi spaventa. Su Pisacane dico questo»
Cagliari, l’ex rossoblu ha parlato in una lunga intervista sul momento dei sardi. E si è soffermato anche sulle possibili scelte di Pisacane.
Antonio Criniti ha vissuto un importante triennio in Sardegna, tra il 1991 ed il 1994, grazie al quale quale è rimasto legato alla formazione isolana! L’ex giocatore del Cagliari ha parlato in esclusiva a CagliariNews24 del momento che stanno vivendo i giocatori di Fabio Pisacane tra il pareggio di Verona e l’infrasettimanale di giovedì.
Inoltre Criniti si è speso in una valutazione di diversi singoli giocatori rossoblù, da Gennaro Borrelli a Mattia Felici, da Elia Caprile a Sebastiano Esposito.
«Ora mi aspetto una reazione dai rossoblù, questo perché a Verona c’è stata una inevoluzione pazzesca rispetto alla partita con l’Udinese. Pisacane ha fatto delle scelte e ha cambiato tanto la formazione, credo che lui ora debba prendere una decisione e stabilire quali sono gli undici che lo possono trascinare, le parole di Criniti. LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CRINITI SU CAGLIARINEWS24
Cagliari, Giulini risponde a Cardinale: «Facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista!»
Cellino Cagliari, l’ex presidente dei sardi ha ripercorso la sua avventura da numero uno del club. Parole sorprendenti