Divieto trasferta ai tifosi del Cagliari, Melis: «Stanchi della mancanza di rispetto nei confronti dei nostri sostenitori»

Le parole di Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, dopo la decisione di vietare la trasferta di Empoli ai tifosi rossoblù

Secondo quanto riportato da TMW, Stefano Melis ha parlato a nome della società del presidente Tommaso Giulini. Il direttore generale del Cagliari si è espresso sulla decisione di vietare la trasferta ai tifosi rossoblù in vista della sfida contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

«La posizione del club è chiara ed è stata resa nota attraverso questa mattina con un comunicato. Siamo stanchi che le istituzioni incaricate, con i loro tempi, non tengano minimamente in considerazione dei tanti sacrifici che i nostri tifosi fanno, acquistando i biglietti per i trasporti per poter seguire la propria squadra fuori dall’isola. Auspichiamo, pertanto, che chi di dovere intervenga a tutela di quelli che sono i diritti dei nostri sostenitori ed evitando un’evidente discriminazione territoriale».