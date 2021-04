Cagliari, Duncan e gli insulti razzisti: «Accetto le scuse, ma che sia di lezione ai genitori»

Alfred Duncan ha commentato le scuse ricevute dalla madre del ragazzo che lo aveva insultato

Sbagliando s’impara, dice il detto. Ne sa qualcosa l’utente che ieri, tramite Instagram, ha insultato Alfred Duncan con tematiche a sfondo razzista. Il centrocampista del Cagliari, subito dopo, ha pubblicato uno screenshot rendendo pubbliche le offese ricevute, rivolte anche alla propria famiglia.

Questa storia, fortunatamente, ha avuto il lieto fine. Il calciatore ghanese, infatti, oggi ha postato una stories nella quale ha spiegato che la mamma del ragazzo che lo ha insultato gli ha chiesto scusa: «Ieri la mamma del ragazzo che mi hai insultato ha chiesto scusa sia me che al Cagliari calcio. Accetto le sue scuse perché ha capito l’errore e ha cercato di sistemare. Delle frasi razziste mi interessava poco ma i genitori non si toccano mai e dobbiamo sapere che dietro ai giocatori ci sono persone che hanno fatto dei sacrifici per arrivare dove si trovano. Questo deve essere una lezione soprattutto i genitori perché siamo il riflesso dei nostri figli #ForzaCasteddu».