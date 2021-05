Fiorentina, come sta Dragowski. Una statistica fa ben sperare

Dragowski si è fatto male nell’ultima gara della Fiorentina e non dovrebbe essere a disposizione. Con Terracciano però…

La Fiorentina si prepara a scendere in campo con maggiore tranquillità nelle ultime due giornate di campionato. La salvezza è arrivata grazie al pareggio in casa del Cagliari e ora Vlahovic e compagni vorrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Primo su tutti vendicarsi del 6-0 subito all’andata dal Napoli: la sfida con i partenopei è in programma domenica alle 12.30.

Probabilmente non ci sarà Dragowski in porta. Il polacco è uscito anzitempo nella sfida della Sardegna Arena e in giornata potrebbe essere confermato il problema all’adduttore e sarà forfait. Al suo posto l’ex Empoli Terracciano che ha saputo tenere la porta inviolata nel secondo tempo di mercoledì. Nel caso dovesse avvenire anche con il super Napoli di questo periodo salirebbero a 3 i clean sheets consecutivi e sarebbe la prima volta in stagione per la Fiorentina.