Cagliari, Folorunsho il secondo colpo di mercato: ora il compito è sfoltire la rosa

Cagliari, Michael Folorunsho è il secondo colpo dell’estate dei sardi: adesso l’obiettivo è sfoltire la rosa: troppi 30 calciatori

Il Cagliari piazza il secondo colpo del suo mercato estivo: dopo l’arrivo dell’attaccante Gennaro Borrelli da svincolato, è ormai in dirittura d’arrivo anche l’ingaggio di Michael Folorunsho. Il centrocampista classe 1998, reduce dal prestito semestrale alla Fiorentina, arriva dal Napoli con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto fissato a circa 8 milioni di euro. Il Cagliari si farà carico dell’intero ingaggio. Le visite mediche sono previste a Villa Stuart, a Roma, prima che il giocatore raggiunga la squadra in ritiro in Austria. Folorunsho prenderà il posto lasciato libero da Antoine Makoumbou, passato ai turchi del Samsunspor.

In attesa dell’ufficialità, la squadra guidata da Fabio Pisacane si prepara alle ultime due amichevoli della fase estiva: domani sfiderà il Galatasaray a Linz, poi sabato affronterà l’Hannover in Germania. Intanto, da Ponte di Legno e Temù è in programma per domani la partenza della squadra, dopo le ultime sessioni di lavoro tra pioggia, corsa e prove tattiche.

Sul fronte mercato, il direttore Guido Angelozzi, come riportato da la Gazzetta dello Sport, sarà ora chiamato a sfoltire una rosa extralarge che ha superato i 30 elementi. In entrata, resta sotto osservazione Semih Kılıçsoy, giovane attaccante del Besiktas classe 2005: la trattativa è in corso, ma mancano ancora alcuni dettagli per arrivare all’accordo definitivo. Guardando più avanti, è invece vicino alla chiusura l’acquisto di Adam Zulevic, promettente slovacco del 2007 in forza allo Zemplin Michalovce, che andrebbe a rafforzare la Primavera allenata da Francesco Pisano.

Infine, nella giornata di ieri i giocatori rossoblù hanno incontrato in hotel i vertici dell’AIC, rappresentati dal dg Gianni Grazioli e dal presidente Umberto Calcagno. Si è discusso di diversi temi legati alla professione, tra cui il fondo di fine carriera, le pensioni, i calendari e la sostenibilità economica del sistema calcio italiano.