Tommaso Giulini, da presidente, si dice contento che Nainggolan non sia arrivato al Cagliari dati i costi dell’operazione.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato anche del mancato arrivo in rossoblu di Radja Nainggolan confermando che l’operazione con l’Inter era troppo costosa.

NAINGGOLAN – «Dal punto di vista del tifoso è un grandissimo rimpianto, dal punto di vista societario, dati i problemi economici del calcio, da presidente dico che sono contento che la trattativa non sia andata in porto, dati i costi. Ma da tifoso lo rimpiango, non poco».