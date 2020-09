Cagliari, Giulini: «Non possiamo pagare il cartellino di Nainggolan»

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato dell’ipotetico ritorno di Nainggolan

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, a margine dell’assemblea di Lega che si è tenuta oggi ha parlato delle possibilità che il ritorno di Radja Nainggolan si avveri.

«Il mister mi ha chiesto subito di riporta Nainggolan in squadra, ma è l’Inter a decidere. Questo non è un mercato dove è possibile fare chissà che tipo di offerte. Tutti noi vorremmo riportare Radja a Cagliari, ma alle condizioni giuste. Sicuramente non abbiamo la possibilità di acquistare il suo cartellino. Lui è un professionista, è innamorato di Cagliari e per tanti motivi vorrebbe giocare qui, ma essendo un professionista in questo momento vuole mettersi alla prova a Milano e probabilmente far vedere a Conte che non è inferiore agli altri centrocampisti».