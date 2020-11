Cagliari, Godin: «Ho avuto del malessere, ma ora sto bene»

Diego Godin ha parlato delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid-19

Diego Godin, difensore del Cagliari, in una intervista a Telemundo ha parlato delle sue condizioni dopo la positività al Covid-19 cercando anche di fare chiarezza su cosa possa aver scatenato il focolaio nel ritiro dell’Uruguay.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARI NEWS 24

«Sono partito dall’Uruguay che i risultati del tampone erano negativi. Anche il tampone rapido fatto in aeroporto assieme a Nandez prima di tornare in Italia era negativo. Quello che ho fatto la mattina seguente del nostro arrivo invece era positivo. Ora sto bene. Ho avuto un po’ di malessere iniziale, un po’ di mal di testa e dolori in tutto il corpo, come se avessi l’influenza, ma sto già meglio. Ho preso del paracetamolo che mi ha aiutato e ora va meglio».