Cagliari, Godin vicino al Genoa: pronto lo scambio con un altro difensore

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Cagliari: il club sardo e il Genoa sarebbero vicini a chiudere la trattativa per Godin con la formula di uno scambio alla pari

Il futuro di Diego Godin potrebbe proseguire in Italia. Non è una novità che tra Genoa e Cagliari ci siano stati diversi contatti per far decollare lo scambio Godin–Biraschi.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Nuova Sardegna, la pista che porterebbe l’uruguaiano a Genova si fa sempre più calda. Il tecnico Shevchenko ha bisogno di rinforzi ed esperienza e il Faraone potrebbe essere il giocatore ideale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24