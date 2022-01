Cagliari, Goldaniga è positivo al Covid-19: visite mediche rimandate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il quasi difensore del Cagliari Edoardo Goldaniga ha comunicato la propria positività al Covid-19: visite rimandate

Attraverso il proprio profilo social il quasi difensore del Cagliari Edoardo Goldaniga, da qualche giorno nel capoluogo sardo, ha comunicato la propria positività al Covid-19.

Le visite mediche previste per la giornata di oggi sono dunque rimandate a data da destinarsi non appena il giocatore si negativizzerà. Nulla preclude il trasferimento, ormai concluso, in rossoblù.