Cagliari, Gori ricorda: «Che rimpianto essere andato via dalla Sardegna e su Riva…»

Sergio Gori, storico attaccante del Cagliari e partner d’attacco di Gigi Riva, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24.com. Le sue parole

RIMPIANTO – «Il rimpianto è quello dell’anno dopo. Eravamo in testa alla classifica anche nell’anno successivo, ma si fece male Riva. Avremmo potuto vincere anche in quella stagione. Il secondo rimpianto è quello di essere andato via dalla Sardegna».

RIVA – «Nella prima parte del campionato non pensavo al gol, ma alla funzionalità della squadra. I miei movimenti in campo erano fatti in modo che la fase d’attacco della squadra fosse finalizzata a Riva. Tutti noi fungevamo da preparatori dell’azione perché avevamo davanti un giocatore che bene o male segnava sempre».