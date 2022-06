Cagliari, prende quota l’idea Liverani per la panchina: incontro con il tecnico dopo i contatti di ieri

Giornata forse decisiva per la panchina del Cagliari: prosegue il casting del club rossoblú, tra i nomi accostati anche quello di Liverani.

Come riportato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri ci sarebbero stati contatti tra il Cagliari e Liverani. Mentre secondo il giornalista Schira, sarebbe in corso in questo momento un summit all’hotel Hilton tra Capozucca e Liverani. E il casting per la panchina si arricchisce di un ulteriore nome, dopo quelli di Inzaghi e Andreazzoli. Con quest’ultimo è previsto un incontro in serata. Poi sarà il tempo delle decisioni.