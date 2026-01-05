Cagliari, ore calde per Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli

Cagliari, affondo per Nicolussi Caviglia: atteso il via libera nelle prossime ore? Le ultimissime notizie sui rossoblù

Il calciomercato del Cagliari entra nel vivo e in casa rossoblù è già chiara la priorità per gennaio: rinforzare con urgenza il centrocampo. Le ultime indiscrezioni parlano di un’accelerazione improvvisa da parte della dirigenza, determinata a colmare le lacune di un reparto messo in seria difficoltà dagli infortuni.

Le assenze contemporanee di Alessandro Deiola e Michael Folorunsho hanno infatti ridotto al minimo le alternative a disposizione di Fabio Pisacane, rendendo necessario un intervento immediato per non compromettere il percorso in campionato.

Nicolussi Caviglia in cima alla lista

Tra i profili valutati, quello di Hans Nicolussi Caviglia è diventato rapidamente il preferito. Il centrocampista, di proprietà del Venezia ma attualmente alla Fiorentina, risponde perfettamente alle esigenze tattiche del tecnico rossoblù. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe pronto a lasciare Firenze per trovare maggiore continuità in Sardegna. La trattativa è ormai entrata in una fase avanzata e la volontà del classe 2000 di rilanciarsi in una piazza calorosa come Cagliari potrebbe rivelarsi decisiva.

Oggi il contatto chiave con il Venezia

La giornata odierna potrebbe essere quella della svolta: è previsto un confronto diretto tra Cagliari e Venezia per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. L’obiettivo del club isolano è chiudere rapidamente, così da consegnare il giocatore a Pisacane già in vista dei prossimi impegni ufficiali.

La formula più probabile è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al Cagliari di testare il giocatore nei prossimi mesi prima di valutare un investimento definitivo.

