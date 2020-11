Cagliari in campo per la Sampdoria: Di Francesco senza due rossoblù

Cagliari, doppia seduta in vista della gara contro la Sampdoria. Per i rossoblù esercitazioni tattiche e tecnica

Oggi al centro sportivo di Asseminello il Cagliari ha svolto una doppia seduta di allenamento in vista della gara di sabato contro la Sampdoria. Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno aperto la sessione mattutina con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza.

Successivamente la squadra ha svolto prima un lavoro specifico a reparti, poi esercizi sul due contro due. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnica, spazio alla tattica con giochi di posizioni ed esercitazioni. Continuano le terapie per Zito Luvumbo e Simone Pinna. Per domani è in programma un training pomeridiano.