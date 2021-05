Cagliari, la lista degli infortunati per il Milan. Ancora out un uomo mercato

Ancora diversi indisponibili per il Cagliari in vista della sfida con il Milan di dopodomani che potrebbe regalare la salvezza

Il Cagliari si sta preparando alla difficile trasferta di domenica (ore 20:45) contro il Milan, valida per la trentasettesima giornata di campionato. Il mister Leonardo Semplici dovrà fare il punto sugli infortunati per affrontare nel migliore dei modi la compagine rossonera.

Gaston Pereiro è sempre out dopo essere risultato positivo al Coronavirus e proprio oggi concluderà il suo periodo di isolamento, tuttavia le possibilità di vederlo giocare a San Siro sono notevolmente ridotte. Indisponibili anche Arturo Calabresi, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra, e Sebastian Walukiewicz colpito dalla lombalgia. Potrebbe farcela, invece, Riccardo Sottil: l’attaccante di proprietà della Fiorentina – come ricorda l’Unione Sarda – ha lavorato parzialmente in gruppo ieri ad Asseminello.