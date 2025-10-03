Cagliari, le condizioni di Juan Rodríguez: gli aggiornamenti sull’infortunio del difensore uruguaiano

Il giovane del Cagliari prosegue il percorso di recupero: le ultime novità dallo staff medico in vista della sfida contro l’Udinese

Il Cagliari continua la sua preparazione in vista della sfida contro l’Udinese, in programma domenica 5 ottobre alle ore 12:30 e valida per la 6ª giornata di Serie A 2025/26. Alla vigilia del match, l’allenatore rossoblù Fabio Pisacane, ex difensore del club e oggi tecnico della prima squadra, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare lo stato della rosa e presentare una partita che si preannuncia delicata per il cammino dei sardi.

Il bollettino infortuni: Rodríguez ancora in recupero

Uno dei temi principali affrontati da Pisacane riguarda la situazione degli infortunati. Il tecnico ha parlato di un bollettino medico “corposo”, con diversi giocatori non ancora al meglio della condizione. Tra i nomi più attesi c’è quello di Juan Rodríguez, difensore uruguaiano classe 1998, arrivato in estate per rinforzare il reparto arretrato. L’allenatore ha chiarito che il calciatore non è ancora al 100% della forma fisica, ma sta seguendo un percorso di recupero graduale. L’obiettivo è reintegrarlo senza forzare i tempi, per evitare ricadute che potrebbero compromettere la sua stagione.

Pisacane ha voluto rassicurare i tifosi, sottolineando come lo staff medico stia lavorando per garantire il pieno recupero dei giocatori indisponibili, con la prospettiva di avere presto più alternative a disposizione.

L’importanza della sfida contro l’Udinese

Guardando al match di domenica, Pisacane ha ribadito l’importanza della gara contro l’Udinese, squadra storicamente solida e difficile da affrontare. I friulani, guidati da un organico esperto e fisicamente competitivo, rappresentano un banco di prova significativo per il Cagliari.

Il tecnico ha chiesto ai suoi uomini massima concentrazione sugli aspetti tattici, con particolare attenzione alle transizioni e alla fase difensiva. “Affrontiamo una squadra che sa mettere in difficoltà chiunque – ha spiegato Pisacane – e servirà grande compattezza per portare a casa un risultato positivo”.