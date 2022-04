Cagliari Juve, il doppio ex Pellegrini: «Emozione incredibile tornare qui»

Cagliari Juve, il terzino bianconero e doppio ex di giornata Luca Pellegrini: «Emozione incredibile tornare qui»

Il doppio ex di partita Luca Pellegrini ha parlato a JTV dopo Cagliari Juve. Ecco le sue dichiarazioni.

PARTITA SPECIALE – «Sicuramente è stata un’emozione incredibile tornare qui. Era un po’ di tempo che non venivo, vedere lo stadio pieno e i tifosi è stata un’emozione indescrivibile. Ho lasciato un pezzo di cuore qui. Abbiamo dimostrato di essere squadra e di essere Juve».

GOL ANNULLATO – «Per fortuna siamo riusciti a ribaltare la partita e a portare a casa i tre punti ugualmente».

CRESCITA – «Sto trovando continuità, questo mi aiuta durante ogni partita. Sono contento perché sto dimostrando di essere un giocatore da Juve, a inizio anno potevamo avere qualche dubbio tutti quanti, me compreso. Sono felice che il mister mi stia dando questa possibilità».

VLAHOVIC – «Abbiamo tanti giocatori che possono fare la differenza. Dusan si è meritato il gol, non molla mai, sta sempre sul pezzo. Filotto? Le carte in regola ce l’abbiamo tutte. Stiamo lavorando e lavoreremo tutti i giorni per vincere tutte le partite, perché siamo la Juventus».